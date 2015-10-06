У "Народному фронті" заявили, що для проведення реформ Україні необхідно від 10 до 15 років

Одним з головних досягнень Уряду є відновлення руху України до Європи, і всі його дії зараз спрямовані на те, щоб цей рух був безперервним.

Про це заявила народний депутат фракції «Народний фронт» Світлана Войцеховська.

Вона наголосила, що успіхи уряду визнають усі міжнародні партнери України.

«Зокрема, уряди США та країн Європи відзначають успіхи українського Кабінету Міністрів в енергетиці, оборонній галузі», - сказала народний депутат.

У той же час Войцеховська наголосила, що для проведення реформ необхідний тривалий час.

«Усі ми повинні розуміти, що чудес у світі не буває, і досвід країн, які свого часу пройшли шлях від пострадянських країн до Європи, свідчить, що для проведення реформ необхідний тривалий час – від 10 до 15 років», - сказала вона.

Народний депутат також підкреслила, що політики мають об'єднатися заради проведення реформ.

«Демократія – це в першу чергу професіоналізм і відповідальність. Сьогодні деякі політичні сили вважають, що лише вони можуть робити висновки та давати оцінку ситуації, яка склалася. Але так не можна. Всі політики мають об’єднатися для того, щоб провести реформи», - резюмувала представник «Народного фронту».