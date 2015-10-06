Перенесення "ЛНР" і "ДНР" "виборів" дає нову надію на політичне врегулювання конфлікту - ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві речника високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, розповсюдженій у вівторок у Брюсселі.

«Разом із нещодавно досягнутою домовленістю про відведення зброї малого калібру, ця заява дає нову надію на стійке політичне врегулювання конфлікту на основі повної поваги міжнародного права, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслюється в заяві.

Крім того, в ЄС вважають, що це рішення бойовиків дозволить підготувати належні умови для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ під моніторингом Офісу демократичних інституцій прав людини. «Виконання буде представляти собою важливий крок у напрямку повної реалізації Мінських домовленостей», - наголошує речник Могеріні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що її учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори мають проходити винятково за українськими законами.

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У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих «ДНР» і «ЛНР» «буде ухвалено окремий закон».

Сьогодні, 6 жовтня, ватажки «ЛНР» і «ДНР» перенесли «місцеві вибори» на 2016 рік.