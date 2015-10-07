Під домашній арешт відправлено ще одного активіста одеської "Свободи"

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, відповідне рішення Печерський районний суд Києва ухвалив 6 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Костянтину Васильцю у вигляді цілодобового домашнього арешту до 3 грудня, бійцю батальйону «Січ» Олександру Станкову (Перуну) - утримання під вартою на той самий строк з правом внесення застави в розмірі 415 тис. грн, яку вніс керівник секретаріату ВО «Свобода» Олександр Мирний. Обидва активіста, а також Гліб Громов, підозрюються в причетності до масових безладів під ВР 31 серпня.

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Василець очолює виборчий список партії до обласної ради, а Станков і Громов балотуються у депутати Одеської міськради.

31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати Верховну Раду, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинули 4 бійця Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією та іншими організаціями.

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