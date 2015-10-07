"Відродження" закликає послів демократичних країн відреагувати на тиск на партію

Відповідні звернення, підписані головою політичної сили Віктором Бондарем, були спрямовані послу Польщі Генріку Ливтину, Литви Маріусу Януконису, Латвії Аргиті Даудзе, Канади Роману Ващуку, США Джеффрі Пайетту, а також послу і голові представництва ЄС в Україні Яну Томбінські.

Про це під час презентації досягнень «Відродження» Дніпропетровщини заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА, кандидат від партії «Відродження» до обласної ради Святослав Олійник.

У політичній силі відзначили, що партію намагаються не допустити до виборів, зокрема, в Одеській і Дніпропетровській областях, де виборчі комісії незаконно відмовляються реєструвати кандидатів від «Відродження».

«Застосування брудних передвиборних технологій, а також недопущення опозиційної політичної сили до виборчого процесу може спричинити за собою встановлення в Україні авторитарного режиму правління. Цей факт також негативно відображається на іміджі України», - відзначили в політичній силі.

У «Відродження» заявили, що на місцевих виборах партія висунула близько 11 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів і очікує отримати високі результати.

«Але на кандидатів від нашої політичної сили з самого початку виборчої кампанії проводиться систематичний адміністративний тиск, а також використовуються брудні передвиборчі технології», - сказано в листах.

У політичній силі нагадали, що Одеський обласний виборчком незаконно відмовив у реєстрації 27 кандидатам, а відповідне рішення було підготовлено заздалегідь і прийнято протягом 20 хвилин. Крім того, у Дніпропетровську міський виборчком відмовив повному списку із 64 кандидатів від «Відродження», а також кандидату на посаду мера Анатолію Крупському.

«Ми вкрай стурбовані появою технічних партій і технічних кандидатів у депутати, так званих "клонів", які повністю дублюють імена та прізвища кандидатів від опозиційної партії "Відродження"», - заявили в політсилі.

У зверненнях також повідомляється, що партії вдалося виграти судові процеси, однак виборчкоми, порушуючи статтю 157 Кримінального кодексу, відмовляються виконувати постанови судів.

«Наша політична сила вже звернулися в Генеральну прокуратуру України з відповідною заявою», - зазначили в партії «Відродження».

Як відомо, міська виборча комісія Дніпропетровська зареєструвала кандидатом в мери прописаного в Тернополі Анатолія Крупського від партії«клона» «Всеукраїнське об'єднання "Відродження України"», при цьому відмовивши в реєстрації Анатолію Крупському з партії «Відродження».

Також Дніпропетровський обласний виборчком зареєстрував кандидата-«дублера» Володимира Куцина від партії«клона» «Відродження України», який також прописаний в Тернополі і ніколи не жив у Дніпропетровську. Лідером списку партії «Відродження» у Дніпропетровській області є Володимир Семенович Куцин.

Нагадаємо, Дніпропетровський апеляційний суд визнав незаконною постанову міської виборчої комісії про відмову в реєстрації Анатолію Крупському кандидатом на посаду мера міста і списку кандидатів від партії «Відродження» на виборах до міської ради.