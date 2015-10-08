Соболєва викликають до Генпрокуратури у справі про розгін студентського Майдану

Про це депутат повідомив у своєму Facebook.

"Мене знову кличуть свідчити в Генпрокуратуру. Повідомили, що йдеться про розгон студентського Майдану в ніч з 30 листопада на 1 грудня 2013 року. Не пройшло і 23 місяців", - написав він.

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Депутат запевнив, що обов'язково прийде і розповість слідству все, що пам'ятає. У той же час він знову підкреслив, що наполягає на необхідності відправити у відставку генпрокурора Віктора Шокіна.

"Але вчергове прошу парламентарів з Блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Батьківщини, які ще не підписалися за висловлення недовіри генеральному прокурору, припинити цей сумний цирк і забезпечити країні справжню роботу ключового органу слідства та обвинувачення.", - написав парламентарій.

За його словами, "для голосування за вигнання Віктора Шокіна потрібно ще 34 підписи". Останні поки що підписи залишили Борис Тарасюк та Сергій Євтушок.

Нагадаємо, у вересні Генпрокуратура вже викликала Соболєва на допит в якості свідка у кримінальному провадженні, суть якого не конкретизувала.