Для розгляду питання відставки Шокіна не вистачає 36 підписів депутатів - Соболєв

Як зазначається у повідомленні на сайті "Самопомочі", у Соболєва зараз знаходяться підписні листи.

"Після того, як Шокін показав шоу у Верховній Раді, нових підписів, на жаль, не було. Але я сподіваюся, що вони з’являться", - зазначив Соболєв.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку генпрокурора Шокіна.

Для розгляду питання про відставку генпрокурора необхідно зібрати не менш як 150 підписів депутатів.