Для розгляду питання відставки Шокіна не вистачає 36 підписів депутатів - Соболєв
14:47, 21 вересня 2015Політика
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Заступник голови фракції "Самопоміч", голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції Єгор Соболєв заявляє, що під постановою про висловлення недовіри генеральному прокурору України Віктору Шокіну зібрано вже 114 підписів народних депутатів.
Соболєв сподівається, що необхідну кількість підписів назбирають / Фото УНІАН
Як зазначається у повідомленні на сайті "Самопомочі", у Соболєва зараз знаходяться підписні листи.
"Після того, як Шокін показав шоу у Верховній Раді, нових підписів, на жаль, не було. Але я сподіваюся, що вони з’являться", - зазначив Соболєв.
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Як повідомляв УНІАН, 12 червня депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку генпрокурора Шокіна.
Для розгляду питання про відставку генпрокурора необхідно зібрати не менш як 150 підписів депутатів.
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