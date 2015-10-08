Порошенко відбув з офіційним візитом до Казахстану

Як повідомляє президентська прес-служба, у перший день візиту глава держави проведе зустріч з прем’єр-міністром Казахстану Каримом Масимовим.

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«У п’ятницю, 9 жовтня, відбудеться двостороння зустріч президентів України і Казахстану. Також під головуванням глав двох держав відбудуться переговори у розширеному складі, за результатами яких заплановано підписання низки двосторонніх документів. Серед іншого буде підписано Дорожню карту, яка окреслить пріоритети розвитку двосторонніх відносин України і Казахстану у торговельно-економічній, паливно-енергетичній, агропромисловій, транспортній, промисловій, космічній сферах у 2015-2017 роках», - йдеться у повідомленні.

Також Петро Порошенко та Нурсултан Назарбаєв візьмуть участь у роботі українсько-казахстанського бізнес форуму.