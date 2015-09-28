Назарбаєв закликає скликати у 2016 році конференцію ООН для розв'язання ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Казахстан послідовно виступає за мирне розв'язання кризи в Україні та повного виконання Мінських угод конфліктними сторонами. Сьогодні необхідно докласти максимум зусиль для відновлення діалогу, взаєморозуміння в міжнародних відносинах. Для цього пропоную у 2016 році скликати міжнародну конференцію ООН на найвищому рівні, покликану підтвердити базові принципи міжнародного права", - наголосив Назарбаєв.

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Як повідомляв УНІАН, Генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що план ООН для України профінансовано лише на 39%. Він зазначив, що в організації не вистачає грошей для того, щоб рятувати достатню кількість людських життів.