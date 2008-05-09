Наша Україна і УНП вимагають зареєструвати нових тернопільських депутатів

Депутати фракцій «Наша Україна» та Української народної партії в Тернопільській обласній раді звернулися до прокурора області та до суду із вимогою визнати неправомірними дії голови обласної ради та зобов’язати його на черговій сесії ради надати слово голові обласної Територіальної виборчої комісії для оголошення рішення та введення нових депутатів до складу ради.

Відповідна заява голови Тернопільської регіональної організації “Народного Союзу «Наша Україна» Петра МАНДЗІЯ оприлюднена інтернет-представництвом блоку “Наша Україна –Народна самооборона”.

П.МАНДЗІЙ наголошує, що «важливі для Тернопільської області питання не вирішуються через те, що сесію обласної ради, яка була запланована на 8 травня, перенесли”. “Уже вкотре депутати обласної ради не можуть нормально працювати з вини представників БЮТ, а страждає від цього вся область», - додав він.

За його словами, депутати Тернопільської обласної ради не мають змоги “конструктивно працювати уже майже півроку”. Він зазначив, що “попередня сесія, яка була запланована на 26 березня, не відбулася, оскільки не було кворуму внаслідок того, що депутати-“бютівці” не зареєструвалися”.

П.МАНДЗІЙ зазначає, що «причиною такої поведінки «бютівців» та голови облради, який представляє цю політичну силу, є те, що вони не хочуть ввести до складу ради нових депутатів-«нашоукраїнців» замість тих, які були виключені з фракції». Він сказав, що 18 серпня минулого року десятеро депутатів від «Нашої України» та КУНу були позбавлені повноважень рішенням міжпартійного з`їзду блоку “Наша Україна”, а Тернопільська обласна територіальна виборча комісія на своєму засіданні прийняла рішення, на якому визнала обраними та зареєструвала депутатами обласної ради 5-го скликання десятеро наступних за черговістю кандидатів у зареєстрованому ТВК списку виборчого блоку політичних партій «Наша Україна». За його словами, тепер представник ТВК має зачитати рішення на сесії та оголосити прізвища нових депутатів, але цьому чиняться перешкоди з боку представників БЮТ.