Має стратегічне значення: союзник РФ відновив велетенське родовище газу після атак США

На відновлених ділянках видобуток газу уже поновили.

Тегеран завершив масштабні ремонтні роботи на газовому родовищі "Південний Парс", відновивши пошкоджені виробничі потужності після атак під час війни США та Ізраїлю проти Ірану, повідомило іранське видання Fars.

За словами виконувача обов’язків міністра нафти країни Хаміда Борда, ремонт об’єктів родовища, пошкоджених під час війни, завершено. Це означає закінчення робіт із відновлення потужностей, які постраждали внаслідок атак.

Раніше заступник міністра нафти з питань планування Ахмад Зерааткар повідомляв, що завдяки вжитим заходам до кінця вересня вдалося відновити роботу близько 50% пошкоджених потужностей "Південного Парсу". На відновлених ділянках видобуток уже поновили.

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Водночас запаси палива для електростанцій досягли 90% від необхідного рівня, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Очікується, що відновлення видобувних потужностей "Південного Парсу" та збільшення запасів палива на електростанціях допоможуть забезпечити стабільне енергопостачання й скоротити розрив між пропозицією та попитом на енергію в Ірані протягом зимового періоду.

Об’єкти газового родовища "Південний Парс", розташованого вздовж узбережжя Перської затоки, стали одними з енергетичних об’єктів країни, які зазнали атак під час війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Довідка УНІАН. "Південний Парс" – найбільше газове родовище Ірану, розташоване в Перській затоці, яке є частиною найбільшого у світі газового покладу, що простягається також до території Катару. Воно має стратегічне значення для енергетичної системи Ірану. Увесь газовий поклад, спільний з Катаром, містить близько 50 трлн кубометрів газу.

Війна в Ірані – останні новини

Нафта стрімко дорожчала з кінця серпня на тлі чергового загострення ситуації на Близькому Сході. На початку вересня рух суден через Ормузьку протоку скоротився після того, як Іран уразив ракетами нафтові супертанкери.

Показники експорту нафти з країн Перської затоки протягом половини вересня перевищували довоєнні рівні. Для досягнення цього результату знадобилося більше супертанкерів, які перевозять нафту через Ормузьку протоку. За словами фахівців, можливості перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці вже досягли граничного рівня.

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