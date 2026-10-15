У Чорнобилі вдень помітили лисицю: науковці розповіли, чому це велика рідкість (фото)

З наближенням зими у тварини відростає щільніше хутро, яке допоможе пережити морози.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику вдень вдалося зафіксувати лисицю, що вдається зробити нечасто, оскільки тварина більш активна у сутінках та вночі.

"Поки ліс поступово змінює кольори, у лисиці вистачає турбот. Осінь для неї - не час милуватися золотим листям, а пора готуватися до холодів. Руда шуба стає густішою й теплішою. З наближенням зими відростає щільніше хутро, яке допоможе пережити морози. А пухнастий хвіст - не просто окраса, а справжня багатофункціональна річ: і для підтримання рівноваги, і для збереження тепла під час відпочинку", - розповіли дослідники.

Вони зазначають, що полювання для цього хижака не припиняється - лисиця нишпорить у траві, прислухається до найменшого шереху й вистежує дрібних гризунів. Адже миші та полівки - важлива частина її раціону, а восени в природі ще чимало інших поживних знахідок. Водночас змінюються й маршрути - лисиця досліджує знайомі стежки, перевіряє свою територію та шукає їжу.

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"Вона переважно активна у сутінках і вночі, тож побачити її вдень - нечаста, але цілком можлива пригода", - додали науковці.

Інші новини про тварин у Чорнобильському заповіднику

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці зафіксували присутність червонокнижних видів риб, зокрема, це в’язь та йорж-носар. Науковці заповідника здійснили збір дослідницького матеріалу, оцінили біорізноманіття на контрольних ділянках річок Прип’ять та Уж, а також зібрали дані про розмірні та вагові показники популяцій плоскирки, плітки, клепця, окуня, ляща та верховодки. В’язь та йорж-носар були серед цікавих знахідок попередніх досліджень – це види риб, що занесені до Червоної книги України.

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