Долар почав дешевшати: курс валют в обмінниках та банках

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 15 жовтня, знизився на 7 копійок і складає 45,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,79 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 9 копійок і становить 50,78 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,09 гривні за євро.
Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні
У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,21 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,92 грн/євро, а курс продажу - 50,65 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 15 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,98 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.
Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,35 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.
Долар зріс до найвищого рівня з травня 2025 року на тлі прискорення інфляції у США. Це спонукало трейдерів збільшити ставки на те, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки.