Ющенко обмежився телефонним спілкуванням з головою ВР

Сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, під час якої вони обговорили політичну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

В контексті вчорашньої заяви спікера І.ГЕРАЩЕНКО відзначила, що Президент не висловлював емоційних оцінок.

«Що стосується моральної складової, політичної оцінки заяви (О.МОРОЗА), то Президент України не буде тут давати оцінку, тому що він хоче, щоб його колеги відчули, що Україна живе в інші часи, коли необхідно демонструвати іншу політичну культуру», - сказала прес-секретар.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, конструктивного діалогу не відбудеться, якщо відповідати «шпилькою на шпильку».

Єдине, що у контексті вчорашньої заяви Президент сказав у розмові з О.МОРОЗОМ, - зазначила прес-секретар, - стосувалося того, що В.ЮЩЕНКО закликав спікера не робити будь-яких дій, які б працювали на ускладнення відносин між гілками влади. «Він також ще раз підкреслив, що налаштований на те, щоб всі гілки влади діяли в рамках Конституції і закону», - зазначила прес-секретар Президента.