Корбан розповів про сім кримінальних справ, відкритих проти нього

Своє бачення кожного із семи кримінальних справ він розповів у програмі "Схеми", передає "Радіо Свобода".

За словами політика, всі ці справи були відкриті за рік його роботи в Дніпропетровській ОДА, велика частина якої припало на найспекотніший для країни час - з березня 2014 року.

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За підрахунками "Схем", якщо всі справи проти Корбана доведуть до суду, то йому може світити від 11,5 років (за 3 крадіжки і 5 погроз) до 55 років - якщо вважати 3 крадіжки і 5 погроз з максимальним терміном позбавлення волі, згідно з Кримінальним кодексом.

1. Викрадення голови Держземагенства, або Справа Рудика.

"Давайте рахувати. Перша - це справа пана Рудика. Пам'ятайте цю справу?" - говорить Геннадій Корбан.

У липні 2014 року в Дніпропетровську зник голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Рудик, який приїхав у регіон з робочим візитом. Це агентство відповідає за багато видів документів, пов'язаних із землеволодінням і земельними операціями.

У Дніпропетровській облдержадміністрації стверджували: він записався добровольцем в один з батальйонів і вже знаходиться в таборі підготовки до відправки в зону АТО. Натомість представники ВО "Свобода" заявляли, що їх однопартійця Сергія Рудика викрали. У своє викрадення голова Держземагентства звинуватив чиновників Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

2. Погрози міністру оборони Валерію Гелетею у Іловайську.

"Друге - у мене була неприємна розмова з паном Гелетеєм. Наскільки я знаю, він написав на мене заяву в прокуратуру, наприклад, про те, що я йому погрожував", - продовжує Корбан.

Валерій Гелетей очолював оборонне відомство України з 3 липня по 14 жовтня 2014 року.

"Я порушував закон, коли в жорсткій формі вимагав у колишнього міністра оборони Гелетея віддати наказ на виведення наших військ з-під Іловайська", - писав раніше Корбан на своїй сторінці в Facebook.

3. Дзвінок в Генштаб до Віктора Муженка.

"Третє - це пан Муженко, якому я теж дзвонив", - говорить Корбан.

Віктор Муженко, начальник Генерального штабу, перший заступник керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України з 20 травня 2014 року. Корбан неодноразово погрожував йому і ображав - причому, не тільки в телефонному режимі, а й публічно.

4. Справа Сергія Бочковського, екс-голови Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Четверте - пан Бочковський, якого вже немає, який як-то в Дніпропетровську хотів пост головного Мнсника продати. Мені довелося пояснити йому його місце", - продовжує Корбан.

Колишнього голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського затримали представники Міністерства внутрішніх справ на засіданні Кабінету міністрів 25 березня. Його затримали за зловживання і причетність до корупційних схем у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

5. Війна з "Укрзалізницею", або Справа Максима Бланка.

"Потім Бланк був - такий пан-начальник залізниці, а до нього теж був хлопець - мені довелося суворо поговорити з приводу того, що потяги їздили щодня з Донецька в Дніпропетровськ. 55 потягів! І там війна іде!" - обурюється Корбан.

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6. Справа Михайла Лабутіна, або як домовитися з "Укрспиртом"?

"Потім був ще такий хлопець, який очолював "Укрспирт", він мені пропонував для фармакологічних державних фірм, щоб вони закуповували пшеничний спирт, точніше буряковий, я йому намагався пояснити, що такий спирт не ллють в кров... Ця сволота не хотіла ставити печатку на договорах, я йому пояснив", - розповідає Корбан.

9 грудня 2014 року перший заступник голови ГФС Володимир Хоменко повідомив, що директора державної монополії "Укрспирту" Михайла Лабутіна викрали з лікарні. У компанії тоді заявили, що главу підприємства вивезли бійці батальйону "Айдар".

38-річний Михайло Лабутін зараз оголошений у розшук українськими правоохоронними органами. Перед цим Лабутіну було пред'явлено повідомлення про підозру у розтраті 172, 5 мільйона гривень коштів держпідприємства і ухиленні від сплати податків на суму 28,2 мільйона гривень.

7. Справа Олександра Величко. "Правий сектор" на службі Коломойського?

"Величко, був такий персонаж, (Олександра - УНІАН) Вілкула дружок, якого нібито хтось викрав, потім не викрав, потім знову викрав, потім виявилося, що він балотується зі мною в Чернігові... От і все - нормальний джентельменський набір", - підсумував Корбан.

Зниклий 25 лютого 2015 року директор департаменту корпоративних прав Дніпропетровської міської ради Олександр Величко звинувачував Корбана у викраденні.

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"Мене викрали за наказом заступника губернатора Дніпропетровської області Геннадія Корбана, і я дев'ять днів перебував між життям і смертю на базі "Правого сектора", яка розташована в селі Піски Донецької області. По суті, на базі "Правого сектора" безчинствують люди Коломойського", - заявив Олександр Величко.

Але також в інтернеті з'явилося відео з Олександром Величком, де він зізнавався в тому, що сам інсценував своє зникнення і сприяв функціонуванню злочинних схем у місті. З 25 січня Дніпропетровська міліція розшукує зниклого директора департаменту корпоративних прав міськради Олександра Величка. Кримінальну справу відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України "умисне вбивство" з додатковою правовою кваліфікацією "зниклий безвісти". Проте пізніше стало відомо, що чиновник знайшовся і дає свідчення в прокуратурі Новомосковська.