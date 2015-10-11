Президент попередив, що у разі порушення перемир’я техніку блискавично повернуть на позиції

Президент України Петро Порошенко наголосив, що українська сторона техніку та озброєння переміщує відповідно до спеціально продуманого плану, який дозволяє швидко повернути її на позиції, якщо росіяни та їхні найманці надумають порушити перемир’я.

Про це він заявив у своєму зверненні до народу, яке транслювалося у неділю увечері.

“Ми наші техніку та озброєння переміщуємо відповідно до спеціального, добре продуманого плану. Цей план дозволяє блискавично повернути її на позиції, якщо росіяни та їхні найманці надумають порушити перемир’я. Те, що ми вміємо оперативно реагувати на подібні виклики, ми вже демонстрували не раз”, - сказав він.

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За словами президента, починається відведення техніки та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

«Ми починаємо відведення легкого озброєння. Обговорено процедуру, і відведення має розпочатися за добу», – сказав тоді Порошенко.

За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу. Визначено етапність відведення, а також етапи проміжної перевірки, щоб забезпечити повне виконання цього пункту. «Мова йде не лише про артилерію калібру менше 100 мм, але й про танки та міномети. Це те, від чого зазнають найбільших втрат і що буде сприяти забезпеченню стабілізації ситуації і чіткому дотриманню режиму припинення вогню», – наголосив глава держави.