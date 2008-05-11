Турчинов про провокації, чорну готівку та брудні технології

Кандидат на посаду мера Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ просить політичних опонентів БЮТ припинити використовувати «брудні технології».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав на брифінгу для журналістів.

«Вчора захопили величезний обсяг «брудної продукції». Знайшли друкарню, де це було надруковано. Керівництво цієї друкарні сховалось. Їх зараз розшукують», - повідомив О.ТУРЧИНОВ, коментуючи ситуацію з розповсюдженням фальшивого випуску газети «ВВ».

За словами О.ТУРЧИНОВА, вся «брудна друкована продукція» випускається за готівку, а це є злочином. «Це злочин проти бюджету, податковий злочин. Це випуск нелегальної продукції», - заявив він.

О.ТУРЧИНОВ звернувся до всіх, хто займається «чорним PR» і попросив їх припинити провокації. «Це не додасть вам голосів та не позбавить підтримки тих, проти кого ви це робити. Це безперспективно», - наголосив кандидат у мери від БЮТ.

Довідка УНІАН. 7 травня біля станцій метро у Києві безкоштовно роздавали чотиристорінкову газету з логотипом, візуально схожим на логотип газети “Вечерние вести”. Проте дрібнішим шрифтом на логотипі було вказано назву “Вечерний вестник” № 3, 2008 р.

На розвороті газети було опубліковано нібито ексклюзивне інтерв`ю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під заголовком “Я готова пожертвувати Києвом, щоб навести порядок у країні”. А на останній сторінці - нібито інтерв`ю з О.ТУРЧИНОВИМ під заголовком “О.Турчинов: Я не хочу бути мером”.