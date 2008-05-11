Турчинов про провокації, чорну готівку та брудні технології
Брифінг для журналістів
Кандидат на посаду мера Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ просить політичних опонентів БЮТ припинити використовувати «брудні технології».
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав на брифінгу для журналістів.
«Вчора захопили величезний обсяг «брудної продукції». Знайшли друкарню, де це було надруковано. Керівництво цієї друкарні сховалось. Їх зараз розшукують», - повідомив О.ТУРЧИНОВ, коментуючи ситуацію з розповсюдженням фальшивого випуску газети «ВВ».
За словами О.ТУРЧИНОВА, вся «брудна друкована продукція» випускається за готівку, а це є злочином. «Це злочин проти бюджету, податковий злочин. Це випуск нелегальної продукції», - заявив він.
О.ТУРЧИНОВ звернувся до всіх, хто займається «чорним PR» і попросив їх припинити провокації. «Це не додасть вам голосів та не позбавить підтримки тих, проти кого ви це робити. Це безперспективно», - наголосив кандидат у мери від БЮТ.
Довідка УНІАН. 7 травня біля станцій метро у Києві безкоштовно роздавали чотиристорінкову газету з логотипом, візуально схожим на логотип газети “Вечерние вести”. Проте дрібнішим шрифтом на логотипі було вказано назву “Вечерний вестник” № 3, 2008 р.
На розвороті газети було опубліковано нібито ексклюзивне інтерв`ю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під заголовком “Я готова пожертвувати Києвом, щоб навести порядок у країні”. А на останній сторінці - нібито інтерв`ю з О.ТУРЧИНОВИМ під заголовком “О.Турчинов: Я не хочу бути мером”.