Янукович хоче ввійти в історію не таким, яким його уявляють

Партія регіонів готова до діалогу з усіма конструктивними політичними силами і до розширення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи з парламентської трибуни.

Він наголосив, що Партія регіонів готова до співпраці з кожним політиком, який справді прагне відстоювати інтереси України та українського народу.

«Ми підтверджуємо готовність до розширення антикризової коаліції шляхом її об’єднання з «Нашою Україною», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у ці хвилини «до нашого голосу дослухаються вся Україна і цілий світ. Громадяни України і міжнародна спільнота дадуть справедливу оцінку нашим діям і нашій позиції. Ми маємо шанс увійти в історію як політики, які зберегли стабільність, спокій, громадянський мир у центрі Європи, примножили економічні здобутки і показали народу шлях до благополуччя».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, інтереси держави і суспільства вимагають зараз як ніколи спільної зваженості парламенту і толерантності. Він підкреслив, що в результаті політичних інтриг українське суспільство розколото на схід і захід. «Ми бачимо, як політичні авантюристи намагаються створити в державі атмосферу хаосу, безвладдя, правового безладу з тим, щоб досягти антиконституційного розпуску парламенту. Радикальні неврівноважені політичні сили намагались зірвати роботу антикризової коаліції, але коли зрозуміли, що їм це не вдасться, намагаються тепер спровокувати громадянський конфлікт», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що у цій ситуації парламент повинен проявити велику державну мужність.