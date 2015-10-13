Яценюк сподівається, що Рада прийме пакет законопроектів щодо безвізового режиму з ЄС у листопаді

Про це він заявив на засіданні уряду у вівторок.

"Сподіваюся, що ми на першому пленарному тижні, який розпочнеться 3 листопада, почнемо роботу для прийняття в цілому всіх законопроектів, які необхідні для введення безвізового режиму", - сказав він.

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За словами Яценюка, умовою імплементації безвізового режиму є також запровадження нової системи ідентифікації громадян на базі біометричних даних.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін сподівався, що до 20 жовтня Верховна Рада прийме 11 законопроектів, необхідних для виконання умов щодо введення безвізового режиму з ЄС.

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом буде введено в наступному році.

Яценюк 13 жовтня доручив Державній міграційній службі запустити національну систему ідентифікації громадян, що передбачає заміну внутрішніх паспортів ID-картами з біометричними даними і створення відповідної електронної бази даних, з 1 січня 2016 року.