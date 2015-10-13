Сироїд: склад ЦВК нелегітимний більше року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сироїд заявила в Харкові під час прес-конференції, коментуючи рішення ЦВК розпустити Харківську обласну виборчу комісію.

"Склад ЦВК потрібно змінювати, незалежно від того, яким є виборче законодавство. Склад ЦВК є нелегітимним фактично вже більше року. Ці люди призначаються на визначений термін. Строк їхніх повноважень завершився і, фактично, під сумнів можна ставити будь-яке рішення Центральної виборчої комісії, оскільки вони діють уже по завершенню строку своїх повноважень. Якщо це можна було виправдати під час президентських та парламентських виборів, оскільки не було тих органів, які б могли змінити склад Центральної виборчої комісії, то стосовно місцевих виборів, я вважаю, ця ситуація не виправдана", - сказала Сироїд.

Читайте такожХарківський облвиборчком законно відмовив "Оппоблоку" у реєстрації списку кандидатів в облраду - ЦВК

Вона припустила, що склад ЦВК не міняється тому, що декому "й далі вигідно мати слухняних осіб на посадах у Центральній виборчій комісії, щоб забезпечити, захистити свої результати".

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня ЦВК розпустила Харківську обласну виборчу комісію після того, як та вдруге поспіль відмовилася реєструвати списки кандидатів від "Опозиційного блоку" на вибори до Харківської обласної ради.