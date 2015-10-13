19 жовтня на Нацраді реформ прозвітують про виконання критеріїв для безвізового режиму з ЄС – нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Марія Іонова під час прес-конференції в Києві.

“Я думаю, що з усіх сторін ми будемо оперативніше рухатися... І там будуть теж надані доручення”, - сказала Іонова.

Вона зазначила, що всього в пакеті щодо візової лібералізації є 13 законопроектів, 2 з яких вже ухвалено в цілому, 5 - за основу, 1 - направлено на доопрацювання, розгляд 3 законопроектів було відкладено, а 2 ще не вносилися.

“Така тенденція непокоїть як народних депутатів, так і, в першу чергу, Комітет з питань євроінтеграції”, - сказала депутат і додала, що останній пленарний тиждень показав, що “є проблематика в якості законопроектів”.

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За словами Іонової, голова парламентського комітету Ірина Геращенко запропонувала створити робочу комісію з представників ВР та уряду, експертів, щоб оперативніше та ефективніше підготувати ці законопроекти, аби ВР могла ухвалити їх на початку листопада.

“Є ті законопроекти, звичайно, які ми будемо приймати вже в грудні”, - сказала Іонова, додавши, що “остаточне ухвалення так званого "безвізового пакету" справді може бути таким останнім шансом отримати безвізовий режим”.

Водночас Іонова закликала «не драматизувати, що взагалі вже все пропало». «Немає такої ситуації», - сказала вона і додала, що «є ще час, у нас ще повний листопад роботи Верховної Ради, початок грудня, ми знаємо, що до 15 грудня моніторинг відбувається, потім приїздить комісія».

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Водночас науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко висловив думку, що можливий варіант, коли «в грудні ніякого звіту не буде». «Я допускаю, що таке рішення буде ухвалене, щоб відтермінувати звіт, наприклад, на весну», - сказав він.

Крім того, Сушко зазначив, що «будь-якому фахівцю зрозуміло, що зараз іде свідомий зрив декількох найбільш суттєвих критеріїв, зокрема, критерію антидискримінаційного».

Своєю чергою виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк висловила думку, що «існує очевидний відвертий саботаж зі сторони генерального прокурора і зі сторони президента» стосовно виконання норми про незалежний конкурсний відбір антикорупційного прокурора та всього його відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що розраховує на розгляд і ухвалення парламентом у листопаді пакета законопроектів, необхідних для імплементації безвізового режиму з Європейським Союзом.

"Сподіваюся, що ми на першому пленарному тижні, який розпочнеться 3 листопада, почнемо роботу для ухвалення в цілому всіх законопроектів, які необхідні для введення безвізового режиму", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія до 15 грудня планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.