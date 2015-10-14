Заборона на в'їзд до РФ сестрі Савченко виходить за межі права та моралі - МЗС України

Про це повідомляє прес-слуба відомства.

"Заборона на в’їзд Вірі Савченко як одному з ключових свідків, заявлених захистом у справі її сестри, є свідченням заздалегідь спланованих намірів Російської Федерації – провести розправу над невинною жертвою агресивної політики Кремля Надією Савченко", - йдеться в заяві МЗС.

"Такі дії російської сторони є грубим і демонстративним порушенням процесуальних прав Віри Савченко та її сестри Надії і спрямовані на подальше вчинення тиску на Надію Савченко. Зазначений крок виходить за межі права та моралі і підтверджує замовний характер кримінального переслідування незаконно утримуваної в РФ Надії Савченко", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте такожМЗС України висловило протест через незаконний судовий процес над Савченко

Зазначається, що МЗС України вимагає від російської сторони припинити свавілля щодо народного депутата України Надії Савченко та членів її сім’ї, забезпечити негайне звільнення Надії Савченко та повернення її на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, сестрі незаконно утримуваної в Росії української льотчиці Надії Савченко Вірі заборонили в'їзд на територію Російської Федерації на 5 років. Зазначається, що дане рішення було ініціативою ФСБ.