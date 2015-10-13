Сестрі Савченко заборонили в'їзд до Росії до 2020 року

Про це Віра Савченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що під час повернення до України на ПП "Чорткове-Мілове" на кордоні РФ працівник повідомив, що їй заборонений в'їзд до РФ до 1 вересня 2020 року.

При цьому Віра наголосила, що таке рішення було ініціативою ФСБ.

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"А як же "суд", я ж свідок на суді у справі сестрички. Може, Плотницькому теж заборонить в'їзд до РФ служба ФСБ?" - обурилася сестра відомої льотчиці.

Повертаємось в Украіну. ПП "Чортково-Миловое". На кордоні РФ працівник повідомив, що мені, Савченко В.В., заборонений в'... Posted by Віра Савченко on 13 октября 2015 г.

У свою чергу адвокат Савченко Марк Фейгін наголосив, що ймовірною підставою для заборони на в'їзд була ч.1 ст.27 закону РФ "Про виїзд і в'їзд ..." щодо загрози національній безпеці. Також він запевнив, що оскаржуватиме таке рішення.