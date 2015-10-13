Сестрі Савченко заборонили в'їзд до Росії до 2020 року
Сестрі незаконно утримуваної в Росії української льотчиці Надії Савченко Вірі заборонили в'їзд на територію Російської Федерації на 5 років.
Про це Віра Савченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що під час повернення до України на ПП "Чорткове-Мілове" на кордоні РФ працівник повідомив, що їй заборонений в'їзд до РФ до 1 вересня 2020 року.
При цьому Віра наголосила, що таке рішення було ініціативою ФСБ.
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"А як же "суд", я ж свідок на суді у справі сестрички. Може, Плотницькому теж заборонить в'їзд до РФ служба ФСБ?" - обурилася сестра відомої льотчиці.
Повертаємось в Украіну. ПП "Чортково-Миловое". На кордоні РФ працівник повідомив, що мені, Савченко В.В., заборонений в'...Posted by Віра Савченко on 13 октября 2015 г.
У свою чергу адвокат Савченко Марк Фейгін наголосив, що ймовірною підставою для заборони на в'їзд була ч.1 ст.27 закону РФ "Про виїзд і в'їзд ..." щодо загрози національній безпеці. Також він запевнив, що оскаржуватиме таке рішення.
Мы будем обжаловать решение органов ФСБ о запрете Вере Савченко въезжать на территорию РФ
— Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2015
Я предполагаю, что основанием для запрета на въезд явилась ч.1 ст.27 закона РФ "О выезде и въезде...", по угрозе национальной безопасности
— Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2015
Крім того, він зазначив, що Надія ще не знає про те, що сестрі Віри заборонили в’їзд до Росії.
«Залишилося заборонити в'їзд матері Савченко, позбавити адвокатського статусу Полозова і Новікова, а Фейгіна посадити і сурмити про торжество правосуддя», - додав захисник.
При цьому Фейгін наголосив, що у суді в четвер, 15 жовтня, захист Савченко зробить спеціальну заяву щодо винесеної заборони ФСБ на в'їзд Віри Савченко до РФ.