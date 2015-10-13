Сестрі Савченко заборонили в'їзд до Росії до 2020 року

17:37, 13 жовтня 2015
Політика
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Сестрі незаконно утримуваної в Росії української льотчиці Надії Савченко Вірі заборонили в'їзд на територію Російської Федерації на 5 років.

Вера Савченко / Фото УНИАН

Про це Віра Савченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що під час повернення до України на ПП "Чорткове-Мілове" на кордоні РФ працівник повідомив, що їй заборонений в'їзд до РФ до 1 вересня 2020 року.

При цьому Віра наголосила, що таке рішення було ініціативою ФСБ.

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"А як же "суд", я ж свідок на суді у справі сестрички. Може, Плотницькому теж заборонить в'їзд до РФ служба ФСБ?" - обурилася сестра відомої льотчиці.

Повертаємось в Украіну. ПП "Чортково-Миловое". На кордоні РФ працівник повідомив, що мені, Савченко В.В., заборонений в'...

Posted by Віра Савченко on 13 октября 2015 г.

У свою чергу адвокат Савченко Марк Фейгін наголосив, що ймовірною підставою для заборони на в'їзд була ч.1 ст.27 закону РФ "Про виїзд і в'їзд ..." щодо загрози національній безпеці. Також він запевнив, що оскаржуватиме таке рішення.

Крім того, він зазначив, що Надія ще не знає про те, що сестрі Віри заборонили в’їзд до Росії.

«Залишилося заборонити в'їзд матері Савченко, позбавити адвокатського статусу Полозова і Новікова, а Фейгіна посадити і сурмити про торжество правосуддя», - додав захисник.

При цьому Фейгін наголосив, що у суді в четвер, 15 жовтня, захист Савченко зробить спеціальну заяву щодо винесеної заборони ФСБ на в'їзд Віри Савченко до РФ. 

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