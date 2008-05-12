Яценюк просить лишити Добкіна в спокої хоч на тиждень

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що на цьому пленарному тижні парламент не розглядатиме питання створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань Харківської міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами голови ВР, він намагатиметься зробити все, аби парламент почав працювати, а не продовжував сваритися.

«Тому на поточному тижні не вбачаю за доцільне, та і за можливе, власне кажучи, розглядати будь-які резонансні питання», - сказав голова ВР.