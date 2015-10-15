Захарченко запропонував анулювати підсумки виборів президента і Ради в обмін на скасування псевдовиборів

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

"Втім, ми готові розглянути питання про скасування "виборів" у "Донецькій народної республіки" 2 листопада 2014 року. Але за умови. Спочатку повинні бути скасовані вибори президента України Петра Порошенка навесні і вибори у Верховну раду восени 2014 року", - сказав Захарченко.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

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У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".