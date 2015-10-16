У Євросоюзу немає заперечень щодо якості законопроектів для безвізового режиму - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеркаль сказала на парламентських слуханнях у Верховній Раді України.

"Звіт, який готується зараз експертами, і попередні звіти, які ми отримали, вони свідчать про те, що Європейський Союз готовий надати нам безвізовий режим. Водночас вони дуже уважно стежать за виконанням всіх технічних критеріїв", - сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що усі законопроекти, які перебувають на розгляді у парламенті, розроблялися спільно з європейськими експертами.

"У них немає зауважень зараз щодо суті цих законопроектів. Звичайно, що стосується техніки, то тут є можлива площина для дискусій, і я сподіваюся, що усі ці питання будуть зняті під час роботи робочої групи", - заявила Зеркаль.

Також вона звернула увагу, що серед експертів з ЄС немає заперечень щодо необхідності ухвалення цих законів. "Це стосується як офісу з повернення активів, так і питання первинної ідентифікації громадян, яку необхідно ввести для того, щоб була можливість ідентифікувати особу по її посвідченню, і для того, щоб не було питань щодо неконтрольованої міграції в Європейський Союз", - заявила Зеркаль.

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Як повідомляв УНІАН, Зеркаль закликає Верховну Раду на початку листопада ухвалити пакет законів, необхідних для виконання Плану дій з візової лібералізації.

Єврокомісія до 15 грудня планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.