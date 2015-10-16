Коаліція як штучне утворення довго не протримається – нардеп

«Штучні утворення не можуть довго жити», – сказав Олександр Шевченко в програмі «Право на владу» на телеканалі «2+2».

Відповідаючи на запитання про причини його виходу з фракції «Блоку Петра Порошенка», він сказав, що до цього його підштовхнули нерівні умови, створені для членів фракції.

«Після Майдану хотілося вірити в краще, що все ж політики, в тому числі й президент України Порошенко, переосмислили все і хочуть жити по-новому. Але я побачив, що в БПП депутатів сприймають як маріонеток: голосування за відмашкою, за що голосуємо – невідомо», – наголошує депутат.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження електоральних симпатій мешканців Івано-Франківська, проведеного «Інститутом досліджень регіонального розвитку України», Олександр Шевченко є лідером на виборах міського голови. Його готові підтримати 20,8% мешканців міста.