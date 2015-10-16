ГПУ затримала екс-командира "Беркуту", підозрюваного у причетності до злочинів під час подій на Майдані

Генеральна прокуратура затримала екс-командира спецпідрозділу «Беркут», підозрюваного у причетності до злочинів під час подій на Майдані.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожСБУ піймала екс-беркутівця, який намагався зірвати мобілізацію і працював на окупантів

«15 жовтня 2015 року, управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України спільно із Службою безпеки України, затримано колишнього командира одного з регіональних спецпідрозділів МВС “Беркут”, якому повідомлено про підозру в організації перевищення службових повноважень своїми підлеглими, під час подій 18.02.2014 на вул. Грушевського та у Кріпосному провулку у м. Києві та вчинення ними злочинів щодо протестувальників, що потягло настання тяжких наслідків (ч. 3 ст. 365 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 16.10.2015 прокурором внесене клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.