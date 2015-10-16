Наливайченко: Дані про "російський слід" у розстрілах на Майдані є в АП та відомстві Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наливайченко заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ці матеріали знаходяться на Банковій (я президенту особисто доповідав), ці матеріали знаходяться офіційно в канцелярії Генеральної прокуратури разом з моїм підписом, з прізвищами, з даними, коли, на дачі у кого керував цією діяльністю Сурков (радник президента РФ - УНІАН). Якщо цього мало, недостатньо цих адрес, третю адресу називаю - стадіон “Динамо”, де російський “Вітязь” (спецпідрозділ — УНІАН) вчив вбивати Небесну сотню”, - заявив Наливайченко.

При цьому екс-голова СБУ запевнив, що він і громадськість «не дадуть замулити» цю справу.

Як повідомлялося, Шокін заявив, що Генеральна прокуратура не має даних про російський слід у розстрілі активістів Майдану під час подій у лютому 2014 року в Києві.

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"Якщо ви пам'ятаєте, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко свого часу заявляв, що, мовляв, якийсь російський чиновник взимку 2014 року перебував у Києві, віддавав команди силовикам стріляти по мітингувальниках. Я попросив Наливайченка надати нам хоч якісь документи, що підтверджують це. Досі їх немає. Тому зараз я не маю даних, що в розстрілі Небесної сотні є російський слід", - сказав він.

За словами Шокіна, з тих матеріалів, якими Генпрокуратура володіє, неможливо зробити такий висновок.

Нагадаємо, в річницю розстрілу на Майдані президент Петро Порошенко заявив, що, за інформацією СБУ, бійці спецпідрозділу "Альфа" дали свідчення про те, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.

Наливайченко також заявляв, що Сурков, приїжджаючи тоді в Україну, проживав спільно з колишнім головою СБУ Олександром Якименком на одному з об'єктів СБУ, а також відвідував Адміністрацію президента.