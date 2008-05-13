Ющенко заявляє, що дострокових виборів не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що дострокових парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу у Верховній Раді.

За словами В.ЮЩЕНКА, він розуміє, що ряд політичних сил сьогодні ведуть активну роботу, щоб спровокувати оголошення дострокових парламентських виборів. Президент підкреслив, що він виступає категорично проти таких «ініціатив».

«Мене турбує те, що великий ажіотаж сьогодні в чинній владі займає тема виборів, змін до Конституції і інших політичних авантюр», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, незалежно від того, про які вибори йдеться - місцеві чи парламентські - вони не сприятимуть розвитку держави.

«Я переконаний, що сьогодні країні потрібно дати спокій і, перш за все, - політичний спокій», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО назвав штучно ініційованими дострокові вибори київської влади.

Глава держави наголосив, що докладе всіх зусиль, аби не допустити проведення дострокових парламентських виборів, оскільки переконаний, що діюча коаліція має взяти на себе відповідальність і працювати на благо нації до закінчення роботи ВР VI cкликання.