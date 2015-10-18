Яценюк закликав українців напередодні виборів "не продавати майбутнє країни за декількасот гривень"

Про це глава Кабміну заявив у «10 хвилинах з прем’єр-міністром» у неділю, 18 жовтня.

Як наголосив Яценюк, чесні і прозорі вибори – це тоді, коли ніхто не бере гроші за свій голос і не продає майбутнє країни за декількасот гривень.

"Усі говорять про боротьбу з корупцією. Так давайте боротися з нею, і починаємо кожен із себе. Не продавайте голос корумпованим політикам - і таким чином робіть свій внесок у боротьбу з політичною корупцією в країні", - зазначив глава уряду.

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Він також нагадав, що новий закон про місцеві вибори передбачає можливість відкликання депутата місцевої ради, який не справляється зі своїми обов’язками: "Це дуже хороший запобіжник для тих, хто йде в місцеві органи влади не для того, щоб змінити ваше життя, а для того, щоб покращити життя собі".

"Ці місцеві вибори – ще один крок до змін у країні", - вважає Яценюк.