Українці вважають головними проблемами війну, корупцію і економіку - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, представлені на прес-конференції в УНІАН керівником центру IFES Ракешем Шарма.

"Війна на Донбасі, корупція та економічні труднощі – ключові проблеми, з якими, на думку українців, стикається держава", - заявив він.

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За словами соціолога, до переліку ключових проблем 70% опитаних відносять війну на Донбасі, значна частина опитаних (19%) – пов'язані з нею відносини з Росією, 11% - питання енергетичної незалежності.

Також, згідно з результатами соціологічного дослідження, як про найбільшу проблему про корупцію говорять 53% респондентів; а також говорять про різні економічні проблеми (інфляція - 56%, бідність – 42%, безробіття – 35%, зовнішній борг – 11%, загальні економічні проблеми – 30%).

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Опитування громадської думки проводилося Міжнародним фондом виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплило 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (крім Донбасу і Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.