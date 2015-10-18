Порошенко розповів, коли Україна може повернутися до питання введення миротворців ООН (відео)

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю ввечері.

“Ситуація, незважаючи на перемир'я, ще дуже далека до миру і ескалація конфлікту може відбутися в будь-яку хвилину. Для стабілізації ситуації, я не виключаю, особливо якщо пункти Мінських угод не будуть імплементовані відповідно до погодженого графіка, ми можемо повернутися до необхідності пропозиції щодо введення в Україну миротворчих підрозділів ООН”, - сказав він.

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Порошенко нагадав, що рішення про миротворців ухвалює РБ ООН.

“Аргументовано відстоювати свою позицію ефективніше, будучи членом ООН”, - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2015 року на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН.

При цьому він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу.

18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН має бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.