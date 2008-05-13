Заява Луценка щодо відставки Балоги є позицією ”Народної самооборони”

Вчорашня заява лідера громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА стосовно відставки глави Секретаріату Президента відображає загальну позицію депутатської групи «Народна самооборона».

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Народна самооборона», про це сказав народний депутат, член групи Геннадій МОСКАЛЬ.

«Вчорашня заява лідера громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА - це є думка всіх членів депутатської групи «Народна самооборона», і вона вже давно назріла», - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

Причиною такої заяви він назвав те, «що зараз твориться в Україні і у самій Верховній Раді».

«Віктор БАЛОГА запускав бумеранги, зараз вони повертаються назад на Банкову. Він то пригинається, але б`ють вони по Президенту», - додав він.

Також Г.МОСКАЛЬ зауважив, що як керівник Закарпатської обласної організації «Народна самооборона», спілкуючись із жителями регіону, отримує багато скарг стосовно «діяльності» родичів В.БАЛОГИ.

«Люди мені жаліються, що БАЛОГА та його родичі, які окупували територію і, фактично, правлять Закарпаттям, почали себе називати уже - сім’я. Тобто, сім’я прийняла рішення, сім’я того поставила на посаду, цей об’єкт не чіпайте, бо сім’я вирішила, що він буде їхнім і так далі. Люди мене запитують, де ж ми живемо – в країні, чи в Сицилії», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що в обмін на звільнення В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України Блок Юлії Тимошенко міг би зупинити свої конституційні ініціативи.