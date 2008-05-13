У Блоці Кличка компроміс з Тимошенко м`яко відхилили

У Блоці Віталія Кличка бачать лише двох кандидатів, які можуть перемогти на виборах мера Києва, - Віталія КЛИЧКА та Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Жоден інший кандидат реальних шансів на перемогу не має, йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби Блоку.

Так у Блоці прокоментували особисту пропозицію лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до В.КЛИЧКА стати секретарем Київради у разі перемоги Олександра ТУРЧИНОВА на виборах мера Києва.

Блок Кличка нагадує про домовленості, яких було досягнуто ще у березні. Їхня суть проста – мером стає той, кого підтримає абсолютна більшість киян, а секретарем Київради – представник політичної сили, що набере найбільшу кількість голосів на виборах до столичного парламенту. На переконання Блоку Кличка, такий підхід повністю відповідає такому поняттю як демократія, адже влада мусить мати важелі впливу для реалізації своїх передвиборчих обіцянок, а опозиція – механізми для контролю дій влади.

Блок Віталія Кличка наголошує на тому, що БЮТ був, є і залишатиметься стратегічним партнером, із яким ця політична сила пов`язує не лише проведення реформ у Києві, а й якісне відродження України.

Водночас Блок Кличка закликає політичних однодумців скерувати всю свою силу, розум та енергію на боротьбу із Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та його оточенням, "адже саме від консолідації всіх демократичних сил залежить, що буде з Києвом – або він очиститься та отримає шанс стати справжньою європейською столицею, або й надалі залишатиметься майданчиком для збагачення купки ділків у галузі землевідводів".

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ має намір висунути кандидатуру В.КЛИЧКА на посаду секретаря Київради після обрання О.ТУРЧИНОВА Київським міським головою.

За її словами, «якщо Віталій (КЛИЧКО) хоче набратися організаційного досвіду, було б першим кроком дуже добре, щоб біля нового мера, якщо їм буде ТУРЧИНОВ, узяти секретарем Київради КЛИЧКА».