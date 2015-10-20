У Краматорську "Опозиційний блок" висунув кандидатом у міськраду екс-бойовика "ДНР" (відео)

Як повідомляє видання Четверта влада, він брав участь у блокуванні військової техніки ЗСУ на підступах до міста в травні 2014 року, а пізніше воював у загонах російських терористів Ігоря Гіркіна.

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Ермольчеко балотується по округу №1, в мікрорайоні Лазурний.

У вільному доступі в мережі досі знаходяться сюжети російських телеканалів, у яких можна побачити Олександра Єрмольченка. 3 травня минулого року російський «Перший канал» показав сюжет про те, як краматорські сепаратисти, серед яких був і Ермольченко, блокують українську армію. За цей випадок Єрмольченко був внесений у базу даних ресурсу «Миротворець».

Крім того, житель Краматорська Сергій Сільченко розмістив у Facebook фотографію, на якій можна побачити людину, схожу на Олександра Єрмольченка, у військовій формі і зі зброєю.

Як стверджують мешканці міста, Ермольченко був активним бойовиком ДНР і воював у загонах Ігоря Стрєлкова, однак після відступу терористів з міста залишився в Краматорську.