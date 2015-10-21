У політичній підгрупі щодо Донбасу заявляють, що ніяк не можуть знайти спільних позицій

На засіданнях робочої підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сторони не можуть знайти спільних позицій.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказав представник України у політичній підгрупі Роман Безсмертний.

Безсмертний поінформував, що 20 жовтня робоча підгрупа з політичних питань продовжувала обговорювати питання так званих виборчих модальностей, а саме: мова йшла про питання адміністрування виборів, місце та роль політичних партій і засобів масової інформації у політичному процесі, в тому числі в умовах виборів. “Тут у нас кардинально протилежні позиції”, - сказав Безсмертний.

Він наголосив, що позиція української сторони полягає в тому, що в межах визначеного в Україні законодавства за проведення виборів та здійснення виборчих прав повинна відповідати Центральна виборча комісія України.

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“Точнісінько так стосується питання політичних сил, що не може на будь-якій території не діяти закон, обмежуватися, скажімо, в чомусь права політичних сил, тому що вони створені для того, щоб реалізовувати політичний процес”, - заявив представник України.

При цьому він зауважив, що “наші візаві наполягають на тому, що у цьому анклаві не можуть брати участь у виборчому процесі ніякі політичні партії, і жоден інструмент у політичному процесі їм не повинен належати, там фінансування кандидатів, організація виборів, підтримка тощо“, - заявив Безсмертний.

Також він зазначив, що кардинальні розходження існують у питаннях роботи засобів масової інформації, зокрема у процесі проведення можливих виборів.

За його словами, протилежна сторона, використовуючи різноманітні епітети, сама хоче визначати роль і місце українських ЗМІ у виборчому процесі. “І наполягають на тому, щоб була заборонена участь у висвітлені цих питань, більше того, щоб було створено якийсь спеціальний орган акредитації”, - сказав Безсмертний.

За його словами, цей орган нібито повинен займатися оцінкою щодо доступу ЗМІ на окуповані території. “Тут ми не можемо знайти спільної мови”, - сказав Безсмертний.