КС відмовився перенести розгляд справи щодо конституційності положень закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, Ємець письмово звернувся до КС з клопотанням, в якому зазначив, що 23-24 жовтня у Венеції відбудеться 104-ї пленарне засідання Венеціанської комісії, де розглядатиметься проект змін до Конституції України в частині правосуддя, схвалений Конституційною комісією.

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Він зазначив, що має бути присутній на засіданні Венеціанської комісії як народний депутат України та член робочої групи Конституційної комісії.

Леонід Ємець наголосив у клопотанні, що у зв’язку з цим та «через невчасне повідомлення про пленарне засідання КС» він не може бути присутнім, тому просить перенести засідання КС. Ємець вважає, що його присутність як представника ВР дозволила б виступити «з обґрунтованою позицією щодо конституційного подання для забезпечення об’єктивного та всебічного розгляду питань».

Леонід Ємець просить «відкласти розгляд справи у зв’язку з неможливістю бути присутнім на пленарному засіданні КС 22 жовтня представника ВР, народного депутата Ємця».