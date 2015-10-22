Суд відновив Крупського на посаді заступника мера Дніпропетровська

Про це повідомив адвокат лідера Дніпропетровської організації «Відродження» Роман Кругляк.

Зокрема, постанова суду скасовує розпорядження Мархасина під номером 981-РК від 15 жовтня і зобов'язує відновити Крупського на посаді першого заступника з 15 жовтня 2015 року.

«Таким рішенням суд відновив всі порушені права пана Крупського з боку виконуючого обов'язки міського голови Мархасина», - повідомив Кругляк.

Він зазначив, що суд постановив негайно відновити Крупського на посаді.

«Це означає, що дана постанова виконується негайно, і ніякого іншого розпорядчого документа будь-якої посадової особи органів місцевого самоврядування не потрібно», - зазначив адвокат.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Крупський був звільнений з посади заступника міського голови незаконно.

Зокрема, наказ про звільнення Крупського підписав виконуючий обов'язки керівника апарату міської ради Віталій Мархасин, якому свої повноваження на один день передала виконуюча обов'язки мера Галина Булавка.

Анатолій Крупський заявив, що наказ про його звільнення – це «груба і непристойна робота, брудні політичні розборки напередодні виборів».