Позбавлення частини Донбасу місцевих виборів лише підігріває сепаратизм - експерт

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН на тему "Місцеві вибори на Донбасі: регіональні і локальні соціально-політичні тенденції".

Він зазначив, що зараз люди, що до війни проживали на Донбасі, а це близько 7 млн осіб, розділені на ряд категорій. Близько 2 млн з них знаходяться на тимчасово не контрольованій владою території і не будуть брати участі у місцевих виборах 25 жовтня.

"Частина людей є тимчасово переміщеними особами, близько 1,5 млн чоловік виїхали в Україну і близько 1 млн. - в Росію. Позбавлення права голосу цих 1,5 млн проукраїнськи налаштованих українців виглядає сьогодні чи не найгрубішим порушенням прав людини в рамках цієї виборчої кампанії", - сказав Бортник.

За його словами, ще одна категорія людей, які не зможуть проголосувати, проживають на тій частині Луганської і Донецької областей, яка знаходиться під контролем України, але там проведення виборів скасовано.

"Позбавлення всіх цих людей голосу - це тактична і навіть стратегічна помилка влади", - вважає Бортник.

Він зазначив, що влада таким чином витісняє цих людей з "легальної політичної системи, заганяючи їх у ситуацію людей другого сорту". На думку Бортника, "з цього виростає сепаратизм та інші антидержавні прояви і рухи".

Зазначимо, що за рішенням Центральної виборчої комісії, місцеві вибори 25 жовтня не будуть проводитися, зокрема, в Авдіївці, Костянтинівці, Світлодарську, Волновасі, Красногорівці, Мар'їнці, Артемівську, Соледарі, Часовому Яру (Донецька область), Гірському, Золотому і Попасній (Луганська область), а також десятках сільських і селищних рад. Крім того, не будуть проводитися вибори Донецької та Луганської обласних рад.