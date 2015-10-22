Путін заявив, що без участі США і Європи не вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ході засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

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«Я вважаю, що ніякого іншого шляху, якщо ми хочемо домогтися дострокового світу на південному сході України і відновити територіальну цілісність країни, крім виконання Мінських угод не існує», - сказав Путін.

Він заявив, що лідери Німеччини і Франції досить об'єктивні сьогодні, «хоча з політичних міркувань однозначно підтримують нинішню київську владу, але досить об'єктивно оцінюють ситуацію і розуміють, що проблеми, які там склалися не складаються тільки з двох кольорів – білого і чорного – все набагато складніше».

Путін заявив, що на зустрічі з президентом США в Нью-Йорку говорив, що без «участі США і Європи врегулювати ситуацію навряд чи вдасться».

«Марно нескінченно звинувачувати Росію в тому, що вона не виконує або не спонукає владу «невизнаних республік» на південному сході України до якихось дій по виконанню Мінських угод, якщо ключові положення цих угод не виконуються київською владою», - заявив він.

Путін заявив, що для політичного врегулювання Київ повинен внести зміни в Конституцію України «за погодженням з «невизнаними республіками», що «не було зроблено».

Він зазначив, що Київ погодив ці зміни з Венеціанською комісією, але це не передбачено Мінськими угодами.

Крім цього, Путін заявив, що ці зміни повинні бути «на постійній основі», але внесені в перехідні положення, що «є тимчасовим заходом».

«По суті до Конституції внесено в якості обов'язкового закон про особливий статус управління на цих територіях, який вже прийнятий Радою України», - сказав він і підкреслив, що він прийнятий на три роки і один вже пройшов.

За його словами, європейські партнери висловилися за те, що цей закон про особливий статус має діяти на постійній основі.

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Також він стверджує, що в Мінських угодах зазначено, що закон про вибори на окупованому Донбасі повинен бути прийнятий Радою, але узгоджений з «невизнаними республіками».

«Вони три рази посилали свої пропозиції, ніякої відповіді. Закон, який прийнятий, в ньому записано, що за нього не будуть проводиться на цих територіях. Як їм тоді бути. Тому вони і оголосили, що будуть проводити самі. Нам вдалося вмовити їх, щоб вони перенесли термін виборів», - стверджує Путін.

Крім цього президент РФ оголосив, що Рада прийняла постанову про особливий статус і виконала «формально» Мінські угоди, але там прийнята і стаття десять, де зазначено, що вона вступить у дію після виборів.

«Це маніпуляція, я так своєму українському партнеру і сказав, що формально зроблено. Як у нас говорили класики, за формою правильно - по суті знущання», - додав російський лідер.