Фронт проблем на виборах може поширитися і на Центральну і Західну Україну – Опора

Про це заявила на прес-конференції в УНІАН координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

«За оцінками наших спостерігачів, критичними містами, особливо на етапі встановлення результатів виборів, можуть стати Дніпропетровськ, Харків, Черкаси, Одеса, Маріуполь, Красноармійськ Донецької області, Лисичанськ Луганської області. Незважаючи на те, що попередні прогнози свідчили про певну проблематику виборчої кампанії на прифронтових територіях, на жаль, фронт виборчих проблем буде розширюватися і до цивільних ситуацій, які виникатимуть в Центральній і Західній Україні», - сказала Айвазовська.

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Вона зазначила, що наступний тиждень після дня голосування буде «критичним», особливо щодо роботи ТВК та виготовлення виборчої документації.

«Зважаючи на те, що в більшості регіонів України, у тих містах, де вибори міського голови мають відбутися в два тури, ці три тижні будуть вкрай гарячими», - додала експерт.

Айвазовська повідомила, що станом на сьогодні, згідно з даними ОПОРИ, було здійснено 1581 ротація членів відповідних виборчих комісій у складі 640 територіальних виборчих комісій.

Це становить майже 15% від загальної кількості членів ТВК, які були утворені Центральною виборчою комісією. Айвазовська зазначила, що в порівнянні із ротаціями у складі окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року (в середньому по країні було 50% ротацій), наразі склад ТВК є відносно стабільним.

За словами експерта, дільничні виборчі комісії, які утворювалися ТВК до 9 жовтня 2015 року включно, зазнавали значних ротацій персонального складу. «Незважаючи на відсутність масових фактів зриву роботи ДВК, утворення більшості цих виборчих комісій у мінімальному складі створюють ризики виникнення організаційних складнощів в день голосування», - сказала вона.