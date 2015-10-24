ЦВК скасувала рішення маріупольского виборчкому про передрук бюлетенів

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії увечері в п'ятницю, йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Зазначається, що Маріупольска виборча комісія не виконала вимогу ЦВК, відповідно до якої до 22 жовтня включно слід було "визначити не менш як трьох її членів для отримання відповідних виборчих бюлетенів в упаковці підприємства-виготовлювача від імені зазначеної виборчої комісії, отримати вказані виборчі бюлетені та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку".

У ЦВК наголосили, що ігнорування Маріупольською міською виборчою комісією обов’язкового до виконання рішення комісії вищого рівня призвело до незабезпечення відповідних виборчих комісій виборчими бюлетенями.

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ЦВК скасувала постанову цієї комісії від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів у незалежній типографії" та зобов’язала її до 24 жовтня 2015 року включно "отримати відповідні виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку".

Разом з тим, ЦВК звернулася до Генеральної прокуратури України щодо проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

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Як повідомляв УНІАН, міська виборча комісія Маріуполя ухвалила рішення передрукувати виборчі бюлетені на іншій типографії. Разом з тим, виборча комісія не визнала старі бюлетені не дійсними.