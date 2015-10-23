У Маріуполі вирішили передрукувати бюлетені на іншій типографії - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра МВС України Зорян Шкіряк.

Разом з тим, за його словами, виборча комісія не визнала старі бюлетені не дійсними.

"Міська виборча комісія Маріуполя проголосувала за передрук бюлетенів в іншій типографії. Це добре. Начеб-то компроміс і з,явилася надія все-таки провести вибори. Але вони не проголосували за визнання старих бюлетенів недійсними! Отже, "качелі" триватимуть і надалі", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Шкіряк відзначає відсутність достатньої кількості часу для організації процесу голосування. За його словами, аби проштампувати майже 700 тисяч бюлетенів членам виборчих комісій доведеться працювати цілодобово.

"Часу для організації самого процесу голосування практично вже нема. Навіть при найкращому розвитку ситуації, членам виборчих комісій прийдеться працювати цілодобово тільки для того, щоб пропечатати всі бюлетені, а їх майже 700 000. Про все інше, в тому числі і можливі конфлікти в ДВК між членами тепер вже дільничих комісій, я вже мовчу", - наголосив радник міністра.

Міська виборча комісія Маріуполя проголосувала за передрук бюлетнів в іншій типографії. Це добре. Начеб-то компроміс і з... Posted by Зорян Шкіряк on Friday, October 23, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський зазначив, що Маріуполь залишається найбільш проблемною точкою на виборах.

Разом з тим він переконаний, що у Маріуполі Донецької області вдасться організувати голосування на місцевих виборах 25 жовтня.