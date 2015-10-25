У Львові безпритульні можуть проголосувати на виборах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, безпритульні, які перебувають на обліку у львівському Центрі обліку та нічного перебування безпритульних осіб, який проводить первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік і тимчасову реєстрацію, матимуть право проголосувати.

"Наші підопічні зможуть проголосувати на виборчому окрузі, до якого за адресою розташування належить Центр обліку та нічного перебування безпритульних осіб. Станом на сьогоднішній день, ми вже отримали для бездомних запрошення взяти участь у волевиявленні", - зазначив в. о. директора Центру обліку та нічного перебування безпритульних осіб Олександр Бородін.

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Довідка УНІАН. У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб Львова зареєстровано більше 2 тисяч осіб.

Центр обліку - єдина державна установа у Львові, який здійснює соціальне обслуговування бездомних. Всі послуги надаються працівниками закладу індивідуально і конфіденційно.