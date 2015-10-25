МВС: на Донеччині станом на 13:00 не відкрилися 235 ДВК, в інших областях - ще 80

Про це повідомляє оперативний штаб МВС України.

"Станом на 13:00 працює 10 тис. 642 територіальні виборчі комісії та 29 тис. 266 дільничних. Не відкрилися 235 дільничних виборчих комісій в Донецькій області через помилки у виборчих бюлетенях та відмову ТВК у їх реєстрації",- зазначається в повідомленні.

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Не відкрилися дільничні виборчі комісії у Маріуполі - 205 ДВК (територіальна виборча комісія не прийняла бюлетені з типографії "Приазовский рабочий", які надруковані, на їхню думку, незаконно) та в Красноармійську - 30 ДВК (постанова Донецького окружного адміністративного суду щодо незаконного виготовлення бюлетенів).

Крім того, своєчасно не відкрилися 80 виборчих дільниць по Україні:

-Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ: 11 ДВК своєчасно не розпочали роботу (комісії не встигли перерахувати та пропечатати виборчі бюлетені – завозились о 05:00 25 жовтня); Кіровський район – 10 ДВК; Бабушкінський район – 1 ДВК;

-м. Київ – ДВК № 588 (голова комісії загубила ключі від сейфу – відкрили дублікатами ключів, інформація з Інтернету щодо відкриття сейфу болгаркою не підтвердилася); -Кіровоградська область,

-Знам’янський район, с. Диківка – ДВК № 350220 (перераховували бюлетені);

- Луганська область, м. Рубіжне – ДВК № 441083 (голова комісії втратила ключі від сейфу з бюлетенями);

- Миколаївська область, с. Нова Петрівка - ДВК № 480523 (перераховували бюлетені);

- Полтавська область, Полтавський район. с. Супрунівка № 530757 (комісія не встигла пропечатати виборчі бюлетені), с. Петрівка № 530726 (не встигли внести зміни у виборчі бюлетені);

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-м. Суми – 5 ДВК в Зарічному районі (відсутність достатньої кількості кабін та урн для голосування);

- м. Черкаси – 58 ДВК своєчасно не розпочали роботу (комісії не встигли перерахувати та пропечатати виборчі бюлетені – завозились о 05:00 25 жовтня): Соснівський район – 53 ДВК; Придніпровський район – 5 ДВК.

За даними оперативного штабу, тимчасово призупиняли роботу 5 дільничних комісій: Луганська обл. м. Сєверодонецьк - ДВК № 441162 (у зв’язку з виявленням неопечатаної урни для голосування. Крім того, вибори відбуваються лише на посаду мера, бюлетені кандидатів до міськради передруковують);

- Одеська обл. – 2 ДВК: м. Рені ДВК № 510711 – для перерахування бюлетенів у зв’язку з підозрою пошкодження печатки на сейфі; м. Одеса ДВК № 511333 – у зв’язку з виявленням відсутності списку виборців відкрилась о 10.20;

- м. Харків ДВК № 631594 - у зв’язку з виявленням відсутності печатки в голови комісії відкрилась о 11.40;

- Чернігівська обл. м. Мена ДВК № 740413 – у зв’язку з непідписанням членами комісій акту прийому бюлетенів відкрилась об 11:40 (змінили голову комісії).

В оперативному штабі також повідомили, що зареєстровано 36 фактів підкупу виборців (Закарпатська область та м. Київ - по 8, Полтавська – 6, Донецька, Одеська та Чернігівська - по 2, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Харківська. Черкаська обл. – по 1).