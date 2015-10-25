У Києві до координаційного центру та міліції на 12:00 надійшло 93 повідомлення про порушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру Володимир Бондаренко.

"Основна частина даних повідомлень стосується порушення проведення виборчої агітації", - сказав Бондаренко і додав, що йдеться про розміщення досі агітаційної продукції на будинках та спроби розклеїти певною політичною силою своїх плакатів на стовпах уздовж вулиць.

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Він зауважив, що правоохоронними органами та комунальними службами зараз припиняються такі дії.

Крім того, три факти спроб підкупу виборців зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах.

Також у Шевченківському та Дарницькому районах зафіксовано три спроби агітації безпосередньо біля дільничних виборчих комісій за одну політичну силу та кандидата від неї.

У Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах зафіксовано три спроби фотографування виборчих бюлетенів у кабінках.

"По кожному з цих фактів відкрито відповідне кримінальне провадження. Правоохоронці зафіксували вказані факти і станом на сьогодні ми можемо говорити, що відповідні винні понесуть кримінальну відповідальність", - сказав Бондаренко.

Він також зазначив, що в Оболонському районі було припинено факт спроби виборчих махінацій за схемою "косинка", коли виборець має винести з виборчої дільниці порожній бюлетень для передачі іншому.

Крім того, у Солом'янсьому районі було затримано "підозрілий мікроавтобус однієї з політичних сил за підозрою в організації порушень під час виборчого процесу".

"Затримані доставлені до правоохоронних органів. Наразі ведеться дізнання", - сказав Бондаренко.

Він також відзначив "кумедні" випадки порушень, серед яких інформація, що в Оболонському районі дружина закрила чоловіка у квартирі, аби він не пішов голосувати.

Відповідаючи на уточнення щодо кількості відкритих кримінальних проваджень, Бондаренко зазначив, що "станом на сьогодні кримінальних проваджень відкрито близько 10 за відповідними фактами, які мають ознаки кримінальних злочинів".

"Зараз ми очікуємо оперативну інформацію про те, скільки складено безпосередньо адмінпротоколів. Тому що порушення агітаційного процесу - це адмінвідповідальність", - сказав він.