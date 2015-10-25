На Дніпропетровщині спостерігачі фіксують відкритий підкуп виборців та аферу з голосуванням вдома

Найпоширеніші порушення - відкритий підкуп виборців, афери з голосуванням вдома, підвезення виборців до дільниць і навіть можливі викрадення бюлетенів.

"Біля окремих дільниць з'являються люди, які відкрито пропонують купити голос виборця за 100 гривень, пропонуючи проголосувати за конкретні прізвища. Тільки коли спостерігачі викликають міліцію або повідомляють у свої штаби – скупники голосів переїжджають на іншу дільницю, але міліція їх затримати не може",- заявляють спостерігачі на місці подій.

Крім того, у Марганці відзначається ціла епідемія серед охочих проголосувати вдома. На деяких дільницях зафіксовані десятки таких заяв від виборців, написані одним почерком.

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Стало відомо, що у місті зник 101 бюлетень, призначений для спецдільниці в міській лікарні. Представники територіальної виборчої комісії та офіційні особи заявляють, що бюлетені не додрукували в друкарні.

Також у Марганці зафіксовано масове підвезення виборців до дільниць мікроавтобусами. Під час поїздки виборцям розповідають, що таку послугу для них організував один з кандидатів.