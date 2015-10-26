Вибори в Лисичанську визнано такими, що не відбулися - БПП

02:46, 26 жовтня 2015
Політика
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У Луганській області виборчком Лисичанська визнав місцеві вибори в місті такими, що не відбулися.

фото: УНІАН

Про це заявив депутат Верховної Ради від фракції БПП Сергій Алексєєв, передає Українська правда.

"Відбулося засідання місцевої виборчої комісії, і вона прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулися", - повідомив він.

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За словами Алексєєва, причиною такого рішення, стала надмірна кількість помилок у назвах партій у бюлетенях.

"10-12 партій були записані неправильно", - підкреслив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що виборча комісія у Красноармійську Донецької області визнала вибори такими, що не відбулися.

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