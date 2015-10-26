Після опрацювання 80% протоколів до Львівської облради проходять 9 партій, лідер - "Солідарність"

За результатами опрацювання 80,18% протоколів у Львівську обласну раду проходять 9 партій, лідирують "Солідарність", "Самопоміч" і "Свобода".

Про це УНІАН повідомили у Львівській обласній виборчій комісії. За даними підрахунку голосів виборців, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" набирає – 22,16%, "Самопоміч" - 13,30%, "Свобода" - 12,78%. Читайте такожДо Львівської облради за результатами 56,19% протоколів проходять 9 партій Також долають 5-відсотковий бар'єр партії "Батьківщина", отримавши 9,62% голосів, "Громадянська позиція" – 7,71%, УКРОП – 6,21%, Радикальна партія Олега Ляшка – 5,90%, "Народний Рух України" – 5,42%, "Народний контроль" – 5,16%. За "Опозиційний блок проголосували 0,81% виборців. Найменший відсоток у партії "Єдиний центр" – 0,43%.

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