Ющенко доручив ГПУ забезпечити доступ Семенюк до грошей Фонду держмайна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони доручив Генеральній прокуратурі забезпечити розблокування рахунків Фонду держмайна України до 9.00 19 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки.

За її словами, питання про блокування рахунків Фонду на сьогоднішньому засіданні РНБО було розглянуте в екстреному порядку, і Президент доручив «генеральному прокуророві України, аби до 9 ранку в понеділок було відновлено фінансування» ФДМУ.

Вона також повідомила, що Генпрокуратурі доручено розібратися, хто з державних службовців допустив порушення при блокуванні рахунків Фонду держмайна «для оперативного розгляду на засіданні РНБО».

Як повідомляв УНІАН, голова ФДМ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО після засідання РНБО повідомила, що Президент доручив Держказначейству розблоковувати рахунки Фонду держмайна.